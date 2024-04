Alluvioni lampo in Pennsylvania: aree sommerse, soccorsi in barca | FOTO

MeteoWeb

Piogge incessanti hanno causato alluvioni lampo nella Pennsylvania occidentale, rendendo necessari numerosi soccorsi ed evacuazioni nell’area. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha riferito che in breve tempo sono caduti oltre 100mm di pioggia nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, giovedì 11 aprile, in alcune parti della contea di Allegheny. Le squadre di soccorso nel sobborgo di Oakdale, a Pittsburgh, hanno utilizzato imbarcazioni per evacuare o trarre in salvo alcuni residenti, mentre i funzionari della vicina Etna hanno emesso un avviso di evacuazione di emergenza mentre il fiume Pine Creek superava le sue sponde a oltre 4,3 metri.

Anche parti del New England si stanno preparando a possibili inondazioni a causa della pioggia attesa oggi, anche se si prevedeva che il sistema uscisse dalla regione nel primo pomeriggio. Sono possibili anche forti venti su tutta l’area. Nel frattempo, migliaia di residenti nel sud-est di New York sono rimasti senza elettricità oggi dopo che forti tempeste hanno raggiunto l’area giovedì sera.

