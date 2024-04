Tempeste e Tornado: Sud/Est degli USA sotto assedio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Potenti tempeste hanno imperversato nel Sud/Est degli Stati Uniti nelle scorse ore, facendo scattare allerte per tornado, alluvioni lampo. Il sistema di tempeste, già responsabile di almeno un decesso nel Mississippi, ha demolito edifici e allagato strade nell’area di New Orleans mercoledì. Ha continuato a generare allarmi per allagamenti improvvisi e tornado in Florida, Georgia e Carolina del Sud ieri. Più di 100mila utenze erano senza energia elettrica giovedì pomeriggio in tutto il Paese. Ciò includeva più di 60mila in Louisiana, colpita duramente dalle tempeste mercoledì, secondo PowerOutage.us.

A destare preoccupazione nelle scorse ore anche il maltempo che ha colpito parti dell’Ohio, del Kentucky e della Virginia occidentale. Forti piogge giovedì mattina hanno reso le strade impraticabili a Valdosta, in Georgia, ha riferito un responsabile della gestione delle emergenze. A Tallahassee, in Florida, le tempeste hanno abbattuto alberi e causato significativi allagamenti delle strade, ha riportato il National Weather Service. Giovedì pomeriggio, i soccorritori stavano valutando i danni nei pressi di St. Augustine, in Florida, dove il National Weather Service ha confermato che un tornado ha toccato terra. Il capo dei Vigili del Fuoco, Sean McGee, ha riportato che una persona è stata trasferita in un ospedale locale con lesioni legate alla tempesta. Sono stati segnalati danni da tempesta dal Texas al Panhandle della Florida.

Tornado in Florida, caos a St. Augustine

Un tornado ha colpito Slidell, a circa 50 km a Nord/Est di New Orleans mercoledì. Il sindaco Greg Cromer ha stimato in una conferenza stampa mercoledì sera che circa 75 case e attività commerciali sono state danneggiate. Il NWS ha reso noto che le indagini iniziali indicano che l’area è stata colpita da un tornado EF-1, con venti da 138 km/h a 177 km/h.

Una donna è morta in Mississippi centrale quando un’interruzione di corrente ha spento la sua macchina per l’ossigeno, hanno riportato le autorità. L’Agenzia per la Gestione delle Emergenze del Mississippi ha riferito che 72 case sono state danneggiate. In Texas, diverse persone sono state salvate da case e veicoli mercoledì mattina quando un allagamento ha inondato parti della Contea di Jasper, vicino al confine con la Louisiana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.