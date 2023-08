Allerta Meteo, forti temporali al Nord domani: rischio di grandine grossa, alluvioni lampo e downburst

MeteoWeb

Forti temporali inizieranno a colpire le regioni del Nord, in modo più intenso Lombardia e Piemonte, nella giornata di domani, sabato 26 agosto, per l’avvicinarsi di una perturbazione nordatlantica che porterà forte maltempo sull’Italia. Le previsioni di PRETEMP per la giornata di sabato 26 indicano che “un livello di pericolosità 3 è stato emesso su Piemonte e Lombardia per la possibile formazione di temporali forti, anche supercellulari, accompagnati da downburst e grandinate di medio-grosse dimensioni. Saranno inoltre possibili alluvioni lampo. Le restanti zone in cui è stato emesso un livello di pericolosità 2 e 1 potranno sperimentare temporali di intensità minore, ma con possibilità di fenomenologia severa”.

Attenzione, dunque, al maltempo che arriva dopo giorni di forte caldo: alto rischio di fenomeni estremi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: