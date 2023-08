Allerta Meteo, nel weekend arriva il violento ciclone ammazza-estate: maltempo estremo e crollo termico

MeteoWeb

Si avvicina il violento ciclone che nel weekend determinerà una violenta ondata di maltempo sull’Italia, anche se in realtà soltanto lunedì 28 la perturbazione si estenderà anche al Centro e al Sud facendo crollare le temperature. Fino a domenica sera, infatti, il maltempo rimarrà confinato soltanto al Nord e le temperature rimarranno elevate al Centro/Sud.

Già domani, sabato 26 agosto, i fenomeni di maltempo saranno particolarmente violenti nel pomeriggio/sera al Nord, in modo particolare su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, oltre che in Francia, Svizzera, Germania e Austria:

Nel resto del Paese, però, sarà ancora una giornata tipicamente estiva, di bel tempo e temperature elevate. Il maltempo si intensificherà nella giornata di dopodomani, domenica 27 agosto, estendendosi a tutto il Nord/Ovest e, in serata, anche al resto del Nord, alla Toscana e alla Sardegna. Impressionante la mappa con le precipitazioni giornaliere di domenica, che evidenzia fenomeni molto violenti tra Liguria e Corsica dove si formeranno vere e proprie supercelle temporalesche:

Il ciclone sarà molto violento al punto da scatenare venti impetuosi tra la Valle del Rodano, il Mediterraneo centrale e l’Italia intera. Già domenica sera avremo una violentissima burrasca che determinerà furiose mareggiate su Sardegna, Corsica e anche litorali tirrenici, dove poi lunedì sarà una giornata campale:

L’innesco del ciclone sarà una discesa fredda molto intensa proveniente da Nord come la lama di un coltello su una stoffa tenera. Il Mediterraneo, infatti, sarà infuocato dal caldo dell’ultima settimana quando questo ciclone gli piomberà addosso impetuoso. Così si formeranno fenomeni violentissimi nel nostro Paese:

Confermiamo il rischio di alluvioni su gran parte del Nord, in modo particolare al Nord/Ovest. Da lunedì, inoltre, le temperature crolleranno in tutto il Paese piombando su valori autunnali: saremo addirittura 15°C sotto i valori di questi giorni. E l’estate si concluderà così, all’improvviso.

