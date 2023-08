Allerta Meteo Sicilia, si formano i primi temporali pomeridiani: sarà un altro pomeriggio di maltempo estremo

MeteoWeb

Si stanno formando anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, i primi forti temporali pomeridiani che nelle prossime ore colpiranno la Sicilia. Le immagini satellitari evidenziano la formazione dei fenomeni temporaleschi su quasi tutto il territorio montano della Sicilia, dal trapanese al messinese, con fenomeni che si intensificheranno nel pomeriggio estendendosi verso sud e sud/ovest, spinti dalle correnti nord/orientali al suolo. Massima attenzione per possibili nubifragi e grandinate.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: