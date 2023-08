Allerta Meteo Toscana: codice giallo per temporali nell’Aretino

MeteoWeb

Diramata allerta meteo codice giallo in Toscana, per temporali e rischio idrogeologico su buona parte della provincia di Arezzo, in particolare per la Valtiberina e la Valdichiana, per la giornata di domani, venerdì 4 agosto: lo comunica la Sala operativa unificata regionale di protezione civile. I comuni interessati dall’avviso emesso sono quelli di Arezzo, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monterchi, Monte San Savino, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro; Sestino.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: