Allerta Meteo Trentino: forti temporali e grandine nel pomeriggio-sera

“Al pomeriggio sera di oggi, giovedì 17 agosto 2023, a cominciare dai rilievi settentrionali, un lieve cedimento della pressione potrà favorire lo sviluppo di rovesci e temporali stazionari e localmente intensi che, soprattutto in serata, potranno interessare anche le valli più ampie. Su aree ristrette potranno verificarsi precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e non del tutto esclusa la possibilità di grandine di piccole o medie dimensioni. I temporali sono attesi cessare in tarda serata o nelle prime ore di domani“: è quanto ha comunicato la Protezione civile del Trentino che ha diramato un’allerta meteo ordinaria, codice giallo.

