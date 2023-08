Allerta Meteo Valle d’Aosta: temporali in arrivo

MeteoWeb

Il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha emesso per sabato 26 agosto un bollettino di allerta meteo ‘gialla’ per ordinaria criticità idrogeologica relativa a versanti e torrenti, valido per le valli del Gran Paradiso e la dorsale alpina, dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per le zone del Monte Bianco e del Gran San Bernardo.

“Le precipitazioni a carattere temporalesco, previste a partire dal pomeriggio di oggi – si legge nel bollettino – e in intensificazione da domani pomeriggio, associate alle alte temperature in quota possono innescare colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni chilometri quadrati, problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 chilometri quadrati), cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche”.

In particolare, per la giornata di sabato 26 agosto, l’ufficio meteo regionale prevede “schiarite al mattino, in seguito nuvoloso con rovesci, anche a carattere temporalesco, dal pomeriggio” e per domenica “nuvoloso con rovesci, anche intensi e a carattere temporalesco“. Lunedì 28 sarà “ancora abbastanza perturbato” e da martedì le giornate saranno “più stabili“. Le temperature sono previste in “sensibile calo“, con lo zero termico che domenica scenderà sino a 3.000 metri.

