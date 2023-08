Allerta Meteo Veneto: resta l’allarme arancione per temporali

MeteoWeb

Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha emesso un nuovo bollettino con allerta meteo arancione per criticità idrogeologica per temporali su quasi tutta la regione. L’allerta è valida fino alle ore 14 di domani, martedì 29 agosto. “Dalla tarda serata/notte di ieri e nel corso della mattinata odierna, un primo passaggio perturbato ha determinato precipitazioni con rovesci anche forti e locali nubifragi soprattutto sulle zone pedemontane e prealpine della regione. Dal pomeriggio di oggi, lunedì 28, e fino alla mattinata di domani, martedì 29, sono previste nuove fasi di tempo instabile/perturbato con precipitazioni da sparse o a tratti diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Saranno probabili fenomeni localmente intensi specie in riferimento a forti rovesci anche ripetuti o persistenti con quantitativi di precipitazioni consistenti. Dal pomeriggio di martedì, fenomeni in generale diradamento e attenuazione a partire dalle zone montane”, si legge nel bollettino.

Nel Vicentino resta l’allerta meteo arancione

”Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha emesso un nuovo bollettino oggi alle 14 con validità fino alle 14 di martedì 29 agosto. Permane nel Vicentino il livello di criticità idrogeologica per temporali di tipo ”arancione” fino alla mezzanotte del 29 agosto. Pertanto è previsto l’innalzamento del livello dei corsi d’acqua principali”. Lo comunica il comune di Vicenza. ”Per il Centro funzionale decentrato rimane quindi attiva la fase di ”preallarme” del sistema regionale di Protezione Civile a cui anche la struttura comunale si atterrà fino a nuove indicazioni regionali”.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: