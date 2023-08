Alluvione Romagna: in arrivo nuove ordinanze del Commissario Figliuolo

MeteoWeb

La Regione Emilia Romagna sarà soggetto attuatore per l’individuazione della piattaforma telematica su cui far girare le pratiche della ricostruzione post-alluvione, “una scelta dettata dalla necessità di far tesoro degli strumenti già noti in Regione per professionisti pubblici e privati“. Lo prevede una delle nuove ordinanze in arrivo dal Commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, Generale Francesco Paolo Figliuolo, che oggi ha incontrato gli esponenti dei territori e delle categorie economiche. Dopo il provvedimento sulle opere realizzate in somma urgenza, è poi in fase di perfezionamento un’ulteriore ordinanza, spiega la Regione, per le opere urgenti ancora da realizzare per i ripristini.

Infine, sono in preparazione altre due ordinanze per le procedure di rimborso per famiglie e imprese, agricole e no: provvedimenti che conterranno modalità, tipologie e tempi per ristorare i danni subiti. Inoltre, anche a tutela del sistema economico regionale e dei lavoratori, si predisporranno protocolli, sempre sul modello utilizzato nella ricostruzione post terremoto che portò all’istituzione del Girer (Gruppo interforze ricostruzione Emilia Romagna) e alla collaborazione con prefetture, magistratura, Guardia di Finanza e forze dell’ordine su appalti e affidamenti.