Alluvione travolge la Slovenia, notte drammatica: violenti nubifragi, strade invase da acqua e frane | FOTO e VIDEO

Slovenia bersagliata da piogge torrenziali nella notte: le intense precipitazioni hanno provocato alluvioni lampo nell’Ovest e nel Nord del Paese, secondo quanto riporta l’agenzia “Sta”. In alcune località del Nord, della parte nordoccidentale e in parte del Centro sono già caduti oltre 100 millilitri di pioggia e diverse località sono allagate. I nubifragi più intensi si sono registrati nell’area delle Alpi Giulie e verso la Carinzia. A causa del maltempo, del fango e delle frane molte strade del Paese sono state chiuse, e si sono registrati disagi anche nelle autostrade. In alcune zone è stato sospeso anche il traffico ferroviario.

Per la giornata di oggi, l’Agenzia slovena per l’ambiente ha elevato a rossa l’allerta meteo nella Slovenia nordoccidentale, nordorientale e centrale. Allerta meteo arancione in 5 regioni della confinante Croazia, dove la perturbazione dovrebbe spostarsi in giornata. Preoccupazione, in particolare, per l’innalzamento del livello delle acque dei fiumi Drava, Mura, Sava e Kupa.

Alluvione in Slovenia, fiumi in piena e rischio esondazioni

