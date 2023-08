Tifone Doksuri, drammatiche alluvioni in Cina: a Pechino le piogge più intense degli ultimi 140 anni | DATI

MeteoWeb

Le piogge che hanno assediato Pechino nei giorni scorsi sono state le più intense da quando sono iniziate le rilevazioni 140 anni fa: è quanto ha confermato il servizio meteorologico della capitale cinese. “Il valore massimo delle precipitazioni registrato” da una stazione della città durante la fase di maltempo determinata dai resti del tifone Doksuri “è stato di 744,8 millimetri” ed è stato “il più intenso degli ultimi 140 anni“, ha dichiarato il servizio meteo. “Il record precedente, prima dell’attuale episodio di pioggia“, era stato stabilito nel 1891 con 609 mm.

Doksuri ha attraversato la Cina da Sud a Nord dopo essersi lasciato dietro una scia di vittime e danni nelle Filippine la scorsa settimana. La capitale cinese e le aree circostanti hanno ricevuto forti piogge a partire da sabato, accumulando quasi la media mensile delle precipitazioni per il mese di luglio in sole 40 ore. Al momento in Cina il bilancio delle vittime è fermo a 20. Il presidente Xi Jinping ha chiesto ieri di “fare ogni sforzo” per evitare altre morti e salvare le persone “disperse o intrappolate“.