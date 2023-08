“L’auto elettrica è una potenziale trappola mortale”: esperto spiega i problemi di sicurezza legati alle batterie | VIDEO

MeteoWeb

“Oltre agli errori e alle bugie della cosiddetta “Energia Verde” contestati dal fisico Mark Mills, Senior Fellow presso il Manhattan Institute, supportato da molti altri scienziati, ci sono problemi molto gravi di sicurezza antincendio con i veicoli elettrici”. Lo afferma L. (Tex) Leugner, un veterano della Royal Canadian Electrical Mechanical Engineers, dove ha prestato servizio come specialista tecnico. L’opinione di Leugner sui veicoli elettrici è molto dura, al punto da definirli “potenziali trappole mortali” nel presentare informazioni sugli svantaggi, i problemi ambientali e i gravi problemi di sicurezza associati ai veicoli elettrici con batterie agli ioni di litio.

“I veicoli elettrici sono soggetti a potenziali cortocircuiti durante la ricarica, danni alla batteria anche in caso di incidenti minori e altri guasti elettrici che possono provocare un incendio seguito da una serie di esplosioni di ciascuna cella della batteria, a seguito delle quali risultano incendi quasi impossibili da estinguere. Gli incendi risultanti non possono essere facilmente estinti con acqua e potrebbero richiedere speciali sistemi di soppressione chimica. Se un veicolo elettrico è coinvolto in un incidente, nessuno deve toccare o tentare di aprire le porte del veicolo a causa del potenziale ad alta tensione. Il risultato potrebbe essere la folgorazione. Questo può essere grave se qualcuno è intrappolato all’interno. Le persone rimaste intrappolate in un veicolo elettrico mentre sta esplodendo o sta andando a fuoco potrebbero essere intrappolate in una trappola mortale. Non possono essere salvate a meno che il soccorritore non disponga di guanti isolanti e dell’attrezzatura specializzata necessaria, a causa del potenziale di scosse ad alta tensione”, spiega Leugner.

Esplosioni e incendi: i problemi delle batterie delle auto elettriche

“Tutti gli impianti elettrici ad alta tensione richiedono formazione specializzata, dispositivi di protezione e misure di sicurezza precauzionali per garantire la sicurezza dei lavoratori e ciò include le persone che lavorano sulle auto elettriche, quindi è necessario essere consapevoli di questi requisiti tecnici di sicurezza”, continua Leugner. “Nel settore automobilistico dei veicoli elettrici, per alta tensione si intende qualsiasi tensione superiore a 60 V CC. I meccanici che lavorano sui veicoli elettrici devono adottare ulteriori misure precauzionali di sicurezza prima ancora di poter iniziare a lavorare su un veicolo elettrico. Di conseguenza, si aggiungono tempi supplementari e quindi costi più elevati per la manutenzione o la riparazione di un veicolo elettrico. Questi costi vengono aggiunti alle polizze assicurative a causa dei sinistri che costano molto di più in termini di tempo e denaro. Infatti le stesse batterie agli ioni di litio non sono riparabili, portando le compagnie di assicurazione a rottamare intere auto anche dopo collisioni minori se la batteria è stata danneggiata in qualche modo”, evidenzia Leugner, che sostiene come gli investimenti “in turbine eoliche ed energia solare inefficienti e inaffidabili” e “in impianti di produzione di batterie per veicoli elettrici” non abbiano “niente a che fare con l’ambiente; è tutta una questione di denaro e potere”.

“Un buon inizio sarebbe se i nostri governi usassero la ragione, il buon senso e la logica e abbandonassero completamente la cosiddetta energia verde! Pensate alle conseguenze, se un veicolo elettrico cominciasse a bruciare in un parcheggio sotterraneo di un centro commerciale o di un condominio?”, si chiede Leugner.

Incendi di veicoli elettrici: il caso di New York

Secondo quanto riporta un articolo pubblicato su Newsmax, “i Vigili del Fuoco di New York hanno riferito che quest’anno si sono verificati 108 incendi di batterie agli ioni di litio nella città di New York, che hanno ferito 66 persone e ne hanno uccise 13”. Secondo il commissario dell’FDNY Laura Kavanagh, “non c’è una piccola quantità di incendio, (il veicolo) esplode letteralmente“. L’incendio che ne risulta è “molto difficile da estinguere e quindi particolarmente pericoloso”. “L’anno scorso – riferisce ancora l’articolo di Newsmax – si sono verificati più di 200 incendi causati dalle batterie di biciclette elettriche, veicoli elettrici e altri dispositivi. Un incendio è scoppiato in un negozio di biciclette elettriche e ha ucciso quattro persone verso la mezzanotte del 20 giugno. Due persone sono rimaste in condizioni critiche. Il commissario dei Vigili del Fuoco ha avvertito i newyorkesi che tali dispositivi potrebbero essere molto pericolosi e in genere esplodere in modo tale da rendere impossibile la fuga”.

“L’FDNY riferisce inoltre che in soli tre anni, gli incendi provocati dalle batterie agli ioni di litio hanno superato quelli provocati dalla cucina e dal fumo come causa più comune di incendi mortali nella città di New York. Sta accadendo in tutto il Paese poiché questi incendi sono diventati all’ordine del giorno. Auto e biciclette elettriche esplodono casualmente nei vialetti e nei garage”, si legge ancora nell’articolo di Newsmax, a firma di Stephen Moore.

“Le normative dovrebbero sempre basarsi sul calcolo dei costi rispetto ai benefici, altrimenti non esisterebbero più le automobili. Eppure gli stessi allarmisti di sinistra che hanno tolleranza zero e vogliono vietare i piccoli rischi quando si tratta di tutto, dai trampolini delle piscine, ai fornelli a gas, alle cannucce di plastica, ai vaporizzatori, ai fuochi d’artificio e così via, hanno una soglia del dolore sorprendentemente alta quando si tratta di persone che muoiono o subiscono ferite gravi a causa di incendi di batterie elettriche “verdi””, scrive Moore. “Con i veicoli elettrici, i verdi stanno mettendo da parte ogni preoccupazione sui danni collaterali di morti e feriti. L’ironia di tutto ciò è che, a causa di tutta l’energia necessaria per produrre pale eoliche, pannelli solari e batterie elettriche, nuovi studi stanno dimostrando che la riduzione delle emissioni di gas serra in questa transizione “net zero” è vicina allo zero”, conclude il giornalista.