Bassi livelli del Lago Maggiore, sindaco di Baveno: “situazione problematica, chiediamo un tavolo permanente”

Dopo le parole del sindaco di Verbania, che ha parlato di “conseguenze gravi” dai bassi livelli del Lago Maggiore, sulla questione interviene anche il sindaco di Baveno, Alessandro Monti. “Continua la discesa dei livelli del Lago Maggiore. Le preoccupazioni di amministratori e categorie economiche vanno ascoltate. La Regione Piemonte intervenga sollecitando un luogo di confronto permanente”, ha affermato Monti. “Il basso livello delle acque sta causando una situazione problematica, che ha inevitabilmente conseguenze negative sul comparto del turismo, delle attività economiche legate al lago e sugli spostamenti dei cittadini e delle merci attraverso i traghetti della Navigazione Lago Maggiore”, dice ancora il primo cittadino del Comune che si affaccia sul lago.

“Al di là di quello che succederà nei prossimi giorni a livello meteo, rimane evidente come la sperimentazione del Consorzio Ticino (lunga ormai un decennio) sul tema dei livelli del lago vada assolutamente rivista, organizzando un tavolo permanente di confronto che ad oggi non esiste, anche coinvolgendo la parte Svizzera, per far coesistere non solo gli interessi agricoli e industriali ma anche quelli turistici e del trasporto locale nel nostro bacino“, ha concluso Monti.