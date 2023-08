Brasile ed Emirati Arabi cooperano sulla transizione energetica

MeteoWeb

Oggi il ministro dell’Energia del Brasile, Alexandre Silveira e una delegazione ministeriale degli Emirati Arabi si sono confrontati sui temi della transizione energetica e la cooperazione in materia di infrastrutture. Nel corso della riunione tenuta a Belém al margine del Vertice dell’Amazzonia, riferisce un comunicato di Brasilia che: “Silveira ha parlato dell’importanza degli investimenti sul gas naturale per la transizione energetica“, oltre allo “sviluppo di progetti per la produzione di idrogeno verde e fertilizzanti“. E nella nota è specificato che: “è stato un incontro molto produttivo“.

Il ministro ha dichiarato, inoltre che: “I rappresentanti degli Emirati Arabi Uniti si sono mostrati particolarmente interessati a investire sull’incremento della fornitura di gas naturale e nel trasporto e distribuzione del gas“. Nella stessa riunione sono state inoltre “evidenziate le partnership necessarie per l’implementazione dell’energia rinnovabile, compresa la generazione di idrogeno a basse emissioni di carbonio“.

Come rappresentanti degli Emirati Arabi hanno partecipato all’incontro il ministro dell’Industria e delle Tecnologie Avanzate, Sultan Ahmed Al Jaber, e il ministro per la Cooperazione Internazionale, Reem Al Ashimy. Come si può leggere, infine, nella nota di Brasilia: “I due Paesi hanno firmato a giugno un memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo delle energie rinnovabili che rafforza il partenariato strategico siglato nel 2019“.