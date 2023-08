In Calabria la presentazione del libro di Marco Peroni sui ponti sospesi

MeteoWeb

Il grande libro scientifico di Marco Peroni “Ponti sospesi, storia, tecnologia e futuro. Dalle liane al Ponte di Gibilterra passando per lo Stretto di Messina“, edito da Silvana Editoriale, sbarca in Calabria dove verrà presentato a Camigliatello Silano Mercoledì 23 agosto alle ore 17:30 presso la saletta ‘Mi ricriju’ di via Roma.

L’evento, inserito nel programma della rassegna culturale “Incontri Silani”, verrà moderato dal giornalista Pasquale Motta e prevede l’introduzione dall’organizzatore Edigio Bevilacqua e dal Sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco. Converseranno poi con l’autore Roberto Castagna, segretario generale Uilp, Massimo Covello della Cgil Calabria e Massimo Veltri, già senatore e scrittore. In conclusione l’intervento dell’assessore regionale ai trasporti Emma Staine.