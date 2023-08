Il caldo attanaglia la Marmolada: nuova massima da record

MeteoWeb

Piccoli decimali di grado di differenza rispetto alla giornata di ieri ma che comunque stabiliscono un nuovo record di caldo sulla Marmolada. Nella giornata in cui l’Italia stabilisce un nuovo record per lo zero termico sulle Alpi, sulla cima della Regina delle Dolomiti è stata toccata una massima di +14,3°C (rispetto ai +14°C di ieri) alle 15.52. In queste ore la temperatura sta già scendendo, e poco fa la strumentazione di ‘Marmoladameteo.it’., a Punta Penia, a 3.334 metri di quota, segnava +10,2°C.

Responsabile di queste temperature elevate in quota è un’ondata di caldo africano che ha i suoi massimi sull’Europa occidentale, colpendo di striscio il Nord Italia. Temperature elevate continueranno ad interessare la Marmolada anche nei prossimi giorni. Sulle Alpi si stanno registrando anche punte di +31-33°C a 1000 metri, ma anche di +29-30°C a 1200-1300 metri. Colpito anche l’Appennino umbro-marchigiano con +25°C sul Monte Cucco, a circa 1.600 metri.

