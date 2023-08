Caldo, nuovo record per lo zero termico sulle Alpi: a 5.328 metri in Piemonte

MeteoWeb

L’ondata di caldo africano che ha i suoi massimi sull’Europa occidentale e colpisce di striscio anche il Nord Italia sta determinando temperature molto alte sull’arco alpino. A distanza di poche ore dal record dello zero termico registrato nella notte tra il 20 e il 21 Agosto a Payerne, in Svizzera, è stato stabilito un nuovo primato in Italia: il radiosondaggio di Novara Cameri ha registrato lo zero termico a ben 5.328 metri di quota. In Svizzera, nelle scorse ore, invece, lo zero termico era stato registrato a 5.298 metri, il valore più alto dal 1954, quando hanno avuto inizio le loro misurazioni.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: