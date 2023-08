Caldo sul Monte Bianco, l’allerta delle autorità francesi: “rimandate le salite”

MeteoWeb

“A causa dell’attuale ondata di caldo in Alta Savoia, il rischio di caduta di pietre sulla via normale” francese “al Monte Bianco è elevato, soprattutto lungo il canale del Goûter, visto che le temperature continuano a salire“. E’ l’allerta, lanciata dalla prefettura dell’Alta Savoia durante la forte ondata di caldo in atto in Francia, facendo “appello alla responsabilità” degli alpinisti e invitando, “se possibile, a posticipare l’ascesa della via normale al Monte Bianco”.

Inoltre, si legge in una nota, “compaiono dei crepacci sul colle dietro il rifugio, ai piedi del Dôme du Goûter”. Questo itinerario è considerato meno impegnativo rispetto alle altre vie e per questo più frequentato. Ma sulle altre vie la situazione non è migliore: “anche la salita della via dei Trois Mont Blanc è più tecnica del solito, soprattutto sul Mont Maudit, dove le piccozze sono essenziali”. Le previsioni di Météo France non indicano “un calo significativo delle temperature prima venerdì prossimo, 25 agosto“.