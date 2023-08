Ondata di caldo in Piemonte: superati i +40°C a Incisa Scapaccino, +19°C sul Colle dell’Agnello

MeteoWeb

Altra giornata di forte caldo in Piemonte per l’ondata di calore che ha i suoi massimi sull’Europa occidentale. Oggi e domani è atteso il picco sulla regione. Oggi si registrano valori diffusi di +36-38°C in pianura e punte anche intorno ai +40°C tra Astigiano e Alessandrino. E la soglia dei +40°C è stata superata proprio nell’Astigiano. “Con +40,2°C, la località Incisa Scapaccino (AT) della rete Dati Meteo Asti, in zona Nizza Monferrato, è la prima stazione meteorologica piemontese – installata secondo le normative della World Meteorological Organization – ad aver superato la soglia dei +40°C nell’estate 2023”, scrive in un post su Facebook il meteorologo Andrea Vuolo.

Gli effetti dell’ondata di caldo si fanno sentire anche in quota. Alla stazione meteo di ‘Pontechianale’ (2.685 metri di altitudine), sul Colle dell’Agnello, nel Cuneese, oggi la temperatura massima ha raggiunto un valore di +19,3°C, un valore rilevante per la quota.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: