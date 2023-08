Caldo senza grandi eccessi in Piemonte: Nizza Monferrato e Acqui Terme le località più calde

MeteoWeb

È stata, come previsto, una domenica di caldo sul Piemonte a causa di una risalita dell’anticiclone africano che però colpisce il Centro-Nord dell’Italia solo di striscio. Gli effetti peggiori, infatti, si fanno sentire sull’Europa occidentale. In Piemonte, le temperature massime effettive sono state quasi ovunque oltre i +35°C nelle zone di pianura e collina e si registra anche un alto tasso di umidità. Oggi le località più calde della regione sono state Nizza Monferrato (Asti) e Acqui Terme (Alessandria), con +37,5°C; +36,6°C ad Asti, +35,7°C ad Alessandria, +35,6°C nel centro di Torino, +34,6°C a Domodossola (VCO). Sono sicuramente temperature elevate ma senza grandi eccessi, a dispetto di quanto sostenuto dai catastrofisti che da giorni parlano di scenari africani con +40°C.

Molto caldo si registra anche in montagna: a Oulx, la stazione meteo di Arpa ha registrato +29,9°C, ai 1.975 di Rochemolles, sopra Bardonecchia, +26,9°C. Sul Monte Rosa, ai 4.554 della Capanna Margherita, la massima è arrivata a +6,1°C.

Continuerà a fare caldo anche all’inizio della prossima settimana: martedì di notte a Torino e nell’area metropolitana la minima percepita sarà di +27°C, tipica delle ‘notti tropicali’; è previsto, in base al caldo persistente, un “alto eccesso di eventi sanitari“, con un livello di “emergenza“. Lo stress da calore è previsto al livello di 9.9 (il massimo è 10). Martedì e mercoledì – sono le previsioni di Arpa – “una lieve flessione dei valori di zero termico e temperatura in alta quota potrà riportare condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci sui rilievi nelle ore più calde della giornata”.

