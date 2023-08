Caldo senza precedenti in Lombardia, Milano batte due record assoluti | DATI

MeteoWeb

Raggiunto il picco del caldo nelle scorse ore in Lombardia, facendo registrare diffusamente in pianura e sull’Appennino valori massimi tra +35°C e +39°C, ma toccando in qualche caso – seppur isolato – anche i +40°C. Nelle prossime ore il caldo lascerà spazio a forti temporali, cui farà seguito un brusco calo delle temperature all’inizio della prossima settimana, anche di 10-15 gradi nei valori massimi. Lo fa sapere in una nota Arpa Lombardia. Il 23 agosto, in particolare – segnala l’agenzia regionale per la protezione ambientale – verrà ricordato come il giorno più caldo del capoluogo lombardo dal 1763, ovvero da quando la stazione di Milano Brera registra i dati di temperatura: con una temperatura media giornaliera di +33°C, mercoledì la stazione di Milano Brera ha superato il suo precedente primato di +32,8°C, registrato l’11 agosto 2003. Nuovo record anche per la temperatura minima più elevata, ieri, giovedì 24 agosto con +28,9°C, mentre il valore massimo ha raggiunto i +37,8°C senza intaccare – anche se soltanto di pochi decimi – l’attuale primato dell’11 agosto 2003 di +38,3°C.

Nel complesso, mercoledì 23 e giovedì 24 sono stati i giorni più caldi dell’estate anche sul resto della Lombardia: +39°C a Cremona e Pavia, +38°C a Mantova, Como e Brescia, +37°C a Bergamo e Sondrio, +36°C a Lecco e +35°C a Varese. Localmente si sono registrati valori superiori a +40°C, come nel caso di alcune località dell’Appennino Pavese, a Canevino e Ponte Nizza, o come nel cremonese a Pieve San Giacomo.

