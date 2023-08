Caldo, il ghiaccio si scioglie: sospeso lo sci estivo sullo Stelvio ma arriva il maltempo

MeteoWeb

Lo sci estivo sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio per il secondo anno consecutivo è costretto a sospendere la stagione a seguito delle temperature troppo elevate delle ultime settimane. Come ha comunicato la società che gestisce gli impianti di risalita, la Sifas, si tratta di una chiusura temporanea sia delle funivie/sciovie che delle piste. Un prossimo punto della situazione verrà fatto martedì 29 agosto, considerando che nelle prossime ore è attesa una perturbazione che farà abbassare la colonnina di mercurio e portare neve in quota. Nella notte, attorno ai 3.000 metri è caduta una classica ‘spolverata’. Lo Stelvio resta uno dei pochissimi siti sulle Alpi dove si cerca di praticare lo sci estivo.

I ghiacciai dell’Alto Adige nel corso di quest’estate hanno mediamente perso un metro e mezzo di spessore.

