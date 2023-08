Rapporto tra cambiamenti climatici e fenomeni meteo estremi: cosa dice realmente l’IPCC

MeteoWeb

“La gente sta impazzendo di questi tempi con il “meteo estremo”. Ogni evento, ovunque, è ora prontamente associato al “cambiamento climatico” e al presagio di un clima fuori controllo, persino apocalittico”. La premessa in un articolo pubblicato da Roger Pielke Jr., scienziato politico e professore americano, si adatta perfettamente anche alla situazione che stiamo vivendo in Italia, dove le ultime settimane sono state caratterizzate da fenomeni di maltempo estremo, come forte vento e grandine di grandi dimensioni, tutti subito correlati dai media ai cambiamenti climatici. “Ho perso da tempo la speranza che l’attuale scienza del clima e del meteo estremo venga riportata o discussa in modo equo nella politica: al giorno d’oggi, il cambiamento climatico è semplicemente troppo seducente e politicamente opportuno”, è l’amaro commento dello scienziato, che nel suo articolo illustra cosa dice davvero la scienza sulla relazione tra meteo estremo e cambiamento climatico, riassumendo ciò che riporta la valutazione più recente dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

“Quando leggerete quanto segue, vi renderete conto che la differenza tra ciò che vedete sui giornali (comprese le dichiarazioni di eminenti scienziati) e ciò che l’IPCC ha concluso non potrebbe essere più diversa”, anticipa Roger Pielke Jr..

“Identificare il segnale del “cambiamento climatico” causato dall’uomo, secondo l’IPCC, si riferisce al rilevamento e all’attribuzione di un cambiamento nelle statistiche di una particolare variabile climatica o meteorologica”, scrive lo scienziato. In particolare, l’IPCC scrive che “l’emergere di un segnale o di una tendenza del cambiamento climatico si riferisce a quando un cambiamento climatico (il “segnale”) diventa più grande dell’ampiezza delle variazioni naturali o interne (il “rumore”)”. Inoltre, l’IPCC definisce un concetto chiamato tempo di emergenza: “momento in cui si rileva statisticamente che uno specifico segnale antropico correlato al cambiamento climatico emerge dal rumore di fondo della variabilità climatica naturale in un periodo di riferimento, per una regione specifica”.

“Il “tempo di emergenza” è un concetto chiave del rapporto AR6 e un punto focale del suo capitolo 12”, continua Roger Pielke Jr., che sottolinea come lui, Ryan Crompton e John McAneney, sono stati i primi a introdurre il concetto di tempo di emergenza nella letteratura accademica nel 2011. “È importante notare che solo perché un segnale non è stato rilevato, ciò non significa che non si stiano verificando cambiamenti. Tuttavia, il significato pratico di un segnale che non può essere rilevato non può essere grande”, spiega lo scienziato.

Pielke Jr. passa poi ad illustrare ciò che il rapporto AR6 dell’IPCC dice sul tempo di emergenza per vari eventi estremi, fornendo alcune citazioni dirette relative a fenomeni specifici:

Un aumento negli estremi di calore è emerso o emergerà nei prossimi tre decenni nella maggior parte delle regioni terrestri (confidenza alta)

C’è una bassa confidenza nell’emergere della frequenza di forti precipitazioni e di inondazioni pluviali e fluviali nelle osservazioni, nonostante le tendenze che sono state riscontrate in alcune regioni

nell’emergere della frequenza di forti precipitazioni e di inondazioni pluviali e fluviali nelle osservazioni, nonostante le tendenze che sono state riscontrate in alcune regioni C’è una bassa confidenza nell’emergere della frequenza della siccità nelle osservazioni, per qualsiasi tipo di siccità, in tutte le regioni

nell’emergere della frequenza della siccità nelle osservazioni, per qualsiasi tipo di siccità, in tutte le regioni Le tendenze osservate della velocità media del vento al suolo sono presenti in molte aree, ma l’emergere di queste tendenze dalla variabilità naturale interannuale e la loro attribuzione ai cambiamenti climatici indotti dall’uomo rimane di bassa confidenza a causa di vari fattori, come i cambiamenti nel tipo e nell’esposizione degli strumenti di registrazione e la loro relazione con il cambiamento climatico non è stabilita. La stessa limitazione vale anche per i venti estremi (forti tempeste, cicloni tropicali, tempeste di sabbia e polvere).

L’IPCC, spiega Pielke Jr., fornisce utilmente una tabella riassuntiva per una serie di estremi, indicando per vari fenomeni se l’emergenza è stata raggiunta con una confidenza media o alta in tre momenti nel tempo:

fino ad oggi, vale a dire in particolare quando l’AR6 dell’IPCC è stato completato nel 2021

entro il 2050 sotto RCP8.5/SSP5-8.5

entro il 2100 sotto RCP8.5/SSP5-8.5.

Queste tre date vengono visualizzate come le tre colonne più a destra nella tabella sottostante. Una voce bianca nella tabella significa che l’emergenza non è ancora stata raggiunta o non è prevista in futuro, spiega lo scienziato americano. Le voci blu e arancione rappresentano l’emergere rispettivamente di segnali crescenti e decrescenti a vari livelli di fiducia. È evidente come la maggior parte della tabella presenti il colore bianco.

Pielke Jr. continua: “l’IPCC ha concluso che non è ancora emerso un segnale di “cambiamento climatico” al di là della variabilità naturale per i seguenti fenomeni:

Inondazioni fluviali

Forti precipitazioni e piene pluviali

Frane

Siccità (tutti i tipi)

Forti tempeste di vento

Cicloni tropicali

Tempeste di sabbia e polvere

Forti nevicate e tempeste di ghiaccio

Grandine

Valanghe di neve

Inondazioni costiere

Ondate di caldo marino

Inoltre, l’emergere di un segnale di “cambiamento climatico” non è previsto nello scenario estremo RCP8.5 entro il 2100 per nessuno di questi fenomeni, ad eccezione delle forti precipitazioni e delle inondazioni pluviali, e ciò con solo una confidenza media”, continua lo scienziato americano. “Poiché sappiamo che RCP8.5 è estremo e non plausibile, ciò significa che ci sarebbe ancora meno confidenza nell’emergenza sotto un limite superiore più plausibile, come RCP4.5”

“L’IPCC conclude che, ad oggi, il segnale del cambiamento climatico è emerso in ondate di caldo e freddo estreme”, scrive Pielke Jr. L’IPCC afferma: “un aumento degli estremi di calore è emerso o emergerà nei prossimi tre decenni nella maggior parte delle regioni terrestri (confidenza alta) rispetto al periodo [preindustriale], come riscontrato testando il valore delle differenze nelle distribuzioni dei massimi di temperatura annuali in periodi simulati di 20 anni. Nelle regioni tropicali, ovunque i cambiamenti osservati possano essere stabiliti con rilevanza statistica, e nella maggior parte delle regioni di media latitudine, c’è un’alta confidenza che gli estremi di caldo e freddo siano emersi nel periodo storico, ma solo una confidenza media altrove”.

“Chiaramente, con l’eccezione forse solo del caldo estremo, l’IPCC è decisamente fuori passo con lo zeitgeist apocalittico di oggi. Forse è per questo che nessuno menziona ciò che effettivamente dice l’IPCC sugli eventi estremi”, conclude Roger Pielke Jr..