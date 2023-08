Carne sintetica: in vendita le prime costolette di maiale a base vegetale

MeteoWeb

L’azienda slovena Juicy Marbles ha messo in commercio le prime costolette vegane con “ossa” di soia commestibili. Questa nuovo prodotto viene distribuito, dopo le versioni vegane di filetto mignon e di lonza intera. Il nuovo prodotto può essere fritto all’aria e mangiato al pari delle costine di maiale, e si chiama “Bone-In Ribs“. I vegetariani e i vegani potranno gustare le costine con l’osso. Il prodotto può essere cotto in forno in circa 15 minuti, secondo quanto promesso da Juicy Marbles. L’azienda non ha ancora confermato il prezzo delle costolette “Bone-In” ma, come per i prodotti precedenti, si prevede che sia superiore a quello della versione con carne vera. E’ stato già stato esaurito un primo lotto limitato di costolette, ma Juicy Marbles punta a un rilascio generale nel 2024.

L’azienda Juicy Marbles ha dichiarato: “Con una superficie così ampia da caramellare e una ricca quantità di grasso, ogni boccone offre la combinazione perfetta di una crosta croccante che si scioglie in bocca e di una carne tenera e succosa“, ha spiegato l’azienda slovena. “Le ossa – ha precisato –sono composte da proteine vegetali nutrienti, quindi possono essere mangiate. Se si desidera uno snack croccante e più proteico della carne secca, si possono friggere, cuocere al forno o friggere all’aria“.

La produzione di costolette di soia “Bone-In”

Secondo quanto si legge sul sito web di Juicy Marbles, gli ingredienti delle costolette “Bone-In” sono: proteine di soia, olio di girasole, sale e acqua, oltre che di succo di barbabietola rossa che fornisce un colore intenso alla carne. Ma non sono distinti gli ingredienti per le “ossa” e la “carne“, che possiedono due consistenze diverse, come mostrano le foto promozionali.

Il MailOnline ha richiesto all’azienda maggiori informazioni su come è stato realizzato il prodotto, che può essere marinato proprio come le costine vere. In una prima fase, lo staff aveva pensato di realizzare una costoletta a base vegetale senza le ossa. L’azienda ha spiegato, inoltre: “una volta deciso di includere le ossa, il primo obiettivo è stato quello di renderle almeno compostabili. “Ma – ha proseguito Juicy Marbles – una volta sviluppati a partire dalle proteine, ci siamo resi conto che potevano anche essere mangiati“.

La mission di Juicy Marbles

La mission di Juicy Marbles è quella di realizzare le imitazioni di carne a base vegetale del tutto simili a quelle vere. In un recente post su Instagram, l’azienda ha sottolineato che non tutte le persone che diventano vegane lo fanno perché non amano la carne. Difatti, un numero elevato di vegani sente la mancanza del consumo di carne, ma vi rinuncia perché consapevole loro impronta di carbonio o per una scelta salutare. Gli scienziati ritengono che l’allevamento di bestiame è una delle principali cause delle emissioni di gas serra. Inoltre, una dieta ricca di carne rossa è stata collegata a condizioni di salute quali cancro, malattie cardiache e diabete. Ma, in generale, i prodotti Juicy Marbles sono adatti a tutti, anche perché chi ama la carne.

Con le costolette “Bone-In“, l’aspetto innovativo del mangiare ossa attirerà probabilmente l’interesse di vegani e amanti della carne. Il MailOnline ha recensito così il prodotto: “Non credo che molti sarebbero in grado di dire che questa “bistecca” è priva di carne animale, soprattutto se la si ricopre con un abbondante condimento di vino rosso o una salsa al pepe“.

L’azienda non utilizza la stampa 3D, né la coltiva in laboratorio utilizzando cellule estratte da animali, distinguendosi da molte aziende concorrenti, ma, utilizza una tecnologia segreta, in attesa di brevetto, chiamata “Meat-o-Matic 9000“, che stratifica le proteine in fibre lineari, imitando le strutture muscolari, ma non è ancora noto se è usato nella produzione di nuove costolette.