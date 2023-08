Chandrayaan-3, step decisivo per l’atterraggio sulla Luna: il lander indiano si è separato dal modulo di propulsione

MeteoWeb

La missione spaziale dell’India Chandrayaan-3, lanciata lo scorso 14 luglio, ha superato con successo uno step decisivo, con la separazione del modulo lunare dal modulo di propulsione. L’Indian Space Research Organization ha confermato che il modulo della missione Chandrayaan-3 si è “separato con successo“, 6 giorni prima dell’allunaggio, previsto il 23 agosto. L’ISRO ha dichiarato che il modulo di propulsione ora “continua il suo viaggio nell’orbita attuale per mesi/anni“, come parte degli sforzi per studiare gli esopianeti. Gli strumenti a bordo “eseguiranno uno studio spettroscopico dell’atmosfera terrestre e misureranno le variazioni di polarizzazione delle nubi sulla Terra per studiare esopianeti che potrebbero qualificarsi come ‘abitabili‘”.

Chandrayaan-3 include un modulo di allunaggio chiamato Vikram, “valore” in sanscrito, e un robot mobile, Pragyan, cioè “saggezza”, che esplorerà la superficie lunare.

La nazione più popolosa del mondo ha un programma aerospaziale con un budget relativamente basso ma si sta rapidamente avvicinando alle altre potenze spaziali. L’ultimo tentativo di allunaggio dell’India si è concluso con un fallimento 4 anni fa, quando il centro di controllo a Terra ha perso i contatti pochi istanti prima dell’atterraggio.