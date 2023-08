Chandrayaan-3 cattura immagini mozzafiato della Luna prima dello storico atterraggio | VIDEO

MeteoWeb

La sonda indiana Chandrayaan-3 ha catturato immagini sorprendenti della Luna prima del suo storico tentativo di atterraggio, che avverrà tra pochi giorni. La missione è stata lanciata il 14 luglio, con l’obiettivo di realizzare il primo atterraggio lunare di successo dell’India. Finora il duo lander–rover si sta comportando come da programma: l’ingresso in orbita lunare è avvenuto il 5 agosto e la separazione dal modulo di propulsione è avvenuta il 17 agosto. La sonda ha scattato molte foto lungo il percorso, registrando momenti importanti per i posteri. Ad esempio, ha realizzato una foto del modulo di propulsione, che l’Indian Space Research Organization (ISRO) ha condiviso ieri su Twitter. Il post è un video di 31 secondi, che unisce una serie di immagini catturate dal modulo di atterraggio di Chandrayaan-3. La maggior parte mostra la superficie lunare: l’ISRO ha identificato alcuni dei numerosi crateri, tra cui “Giordano Bruno”.

L’allunaggio di Chandrayaan-3 e la sfida con la Russia

La ricognizione fa parte del lavoro di preparazione per il tentativo di atterraggio di Chandrayaan-3, che avverrà il 23 o il 24 agosto vicino al Polo Sud. Il successo sarebbe enorme per l’India: ad oggi, gli Stati Uniti, l’ex Unione Sovietica e la Cina sono le uniche nazioni ad aver mai fatto atterrare una sonda sulla Luna.

Inoltre, nessun veicolo è mai atterrato vicino al Polo Sud lunare, una regione ritenuta ricca di ghiaccio d’acqua che potrebbe sostenere l’insediamento umano. Tuttavia, ricordiamo che la Russia potrebbe battere Chandrayaan-3: la sonda Luna-25 dovrebbe atterrare vicino al Polo Sud nei prossimi giorni, forse già il 21 agosto.

Chandrayaan-3 ha un budget di 6 miliardi di rupie (circa 72 milioni di dollari). La missione è composta da un lander chiamato Vikram, che trasporta un piccolo rover chiamato Pragyan. Se andrà secondo i piani, il duo robotico esplorerà il satellite per un giorno lunare (circa 14 giorni terrestri) dopo l’atterraggio. Raccoglieranno una varietà di dati prima che la fredda e buia notte lunare metta fine alla missione.