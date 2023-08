Chandrayaan-3 inserito nell’orbita della Luna, parte il conto alla rovescia per lo storico sbarco

MeteoWeb

L’India effettuerà il suo 2° tentativo di sbarco sulla Luna tra pochi giorni: il veicolo Chandrayaan-3 è arrivato in orbita lunare. Un’accensione dei motori di circa 30 minuti ha consentito l’inserimento in un’orbita ellittica, ha confermato l’Organizzazione per la ricerca spaziale indiana (ISRO). Il veicolo modificherà gradualmente la sua orbita e si stabilizzerà seguendo un’orbita polare circolare a 100 km di altitudine il 17 agosto.

A questo punto, il lander Vikram si separerà dal modulo principale ed entrerà in un’orbita di preparazione all’atterraggio. La discesa finale e il tentativo di atterraggio morbido sono fissati per il 23 agosto. Il sito di atterraggio principale si trova nelle vicinanze della regione lunare del Polo Sud, situata a 69,37 gradi di latitudine Sud e 32,35 gradi di longitudine Est.

In caso di successo, Chandrayaan-3 renderà l’India il 4° Paese al mondo a realizzare un allunaggio, unendosi agli Stati Uniti, all’ex Unione Sovietica e alla Cina. La missione è stata lanciata il 14 luglio con un razzo LVM-3 dal Satish Dhawan Space Center in un’orbita iniziale simile a un’orbita di trasferimento geosincrona, iniziando un tortuoso viaggio verso la Luna.

L’ISRO ha scelto il sito di atterraggio principale utilizzando fotografie e dati ad alta risoluzione dall’orbiter Chandrayaan-2 e dal Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA. La missione fa seguito al tentativo di atterraggio non riuscito di Chandrayaan-2 nel 2019 a causa di un problema tecnico. ISRO ha affermato di avere appreso importanti lezioni del 2019 e di aver aggiornato il software di Chandrayaan-3.

L’obiettivo della missione Chandrayaan-3

L’obiettivo principale della missione è dimostrare un atterraggio sicuro sulla superficie lunare. Oltre a questo, la missione cercherà di dimostrare la fattibilità di operazioni di superficie attraverso il piccolo rover Pragyan da 26 kg e condurre esperimenti scientifici in situ.

Il lander Vikram dispiegherà il rover Pragyan a 6 ruote attraverso una rampa. Il duo a energia solare effettuerà una serie di esperimenti scientifici per tutta la durata del giorno presso il sito di atterraggio. Un periodo di luce diurna lunare sulla Luna dura 14 giorni terrestri. Senza unità di riscaldamento a radioisotopi, non ci si aspetta che il veicolo spaziale sopravviva al freddo intenso della notte lunare.

La prima missione lunare dell’India, l’orbiter Chandrayaan-1, è stata lanciata nel 2008. Ha trascorso un anno in orbita lunare alla ricerca di molecole d’acqua. È stato poi fatto schiantare sulla superficie lunare nel 2009. L’orbiter della missione Chandrayaan-2 è ancora operativo e raccoglie dati scientifici.