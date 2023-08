Clima, da El Niño alle temperatura dei mari: gli uragani stanno davvero diventando più violenti?

MeteoWeb

Gli scienziati lanciano l’allarme sull’impatto dei cambiamenti climatici sugli uragani come Idalia, che nei giorni scorsi si è rapidamente rafforzato nel Golfo del Messico prima di abbattersi sulla Florida. Ecco cosa si sa sugli effetti dei cambiamenti climatici su questi fenomeni.

El Niño e oceani più caldi

A maggio, l’Agenzia statunitense per l’osservazione oceanica e atmosferica (NOAA) aveva previsto una stagione degli uragani nell’Atlantico “quasi normale”. Questa previsione era in gran parte basata sull’esistenza del fenomeno climatico Niño, che smorza la formazione degli uragani aumentando la circolazione verticale del vento, che fa scendere l’aria fredda. L’immettere questa “aria secca e meno carica di energia” nel cuore di un ciclone tropicale “impedisce che si rafforzi“, ha spiegato Allison Wing, scienziata della Florida State University. Ma ad agosto l’agenzia americana ha rivisto al rialzo le sue previsioni, annunciando che la stagione sarebbe stata “al di sopra della norma”, in base alle condizioni oceaniche e atmosferiche. Le “temperature superficiali record nell’Atlantico” probabilmente compenseranno gli effetti di El Nino, sfavorevoli agli uragani, ha spiegato. “In termini di previsione stagionale, è un anno complicato perché abbiamo questi due fattori contrastanti“, ha affermato Allison Wing.

Temporali più intensi

Il 24 luglio, una boa al largo della punta meridionale della Florida ha registrato una temperatura di +38,4°C, più facilmente associabile a una vasca idromassaggio che all’oceano, e che potrebbe rappresentare un record mondiale. “Le acque calde, sia sulla superficie dell’oceano sia nelle profondità, agiscono come un combustibile che intensifica le tempeste tropicali e gli uragani“, afferma Michael Mann, climatologo dell’Università della Pennsylvania. “Ciò consente loro di aumentare la forza più velocemente e raggiungere una potenza di picco più elevata“. Per formarsi un uragano richiede una serie di condizioni precise, ma quando queste si uniscono, il calore degli oceani consente loro di generare venti più forti e maree più elevate. Secondo Andrew Kruczkiewicz, ricercatore presso il Research Institute for Climate and Society della Columbia University, i cambiamenti climatici possono anche aumentare la quantità di pioggia trasportata dagli uragani. “Più calda è l’atmosfera, maggiore è la capacità di assorbire l’acqua“, il che può significare maggiori precipitazioni, spiega. I residenti che sono fuggiti nell’entroterra per sfuggire a un uragano potrebbero ancora trovarsi ad affrontare condizioni estreme, aggiunge l’esperto. Secondo una recente ricerca, le precipitazioni durante l’uragano Ian nel settembre 2022 sono aumentate di almeno il 10% dai cambiamenti climatici.

Stagioni degli uragani più lunghe

Al di là dell’intensità dei temporali, è la stagione in cui si verificano che sembra allungarsi. Secondo Michael Mann, il periodo in cui le temperature superficiali dell’oceano favoriscono la formazione delle tempeste tropicali inizia prima e finisce più tardi. Questo sembra essere vero sia nell’Atlantico sia nel Golfo del Bengala. Numerosi studi dimostrano che il cambiamento climatico sta rendendo gli uragani più pericolosi, ma il suo effetto sulla loro frequenza è meno chiaro.