Arriva El Niño, la Somalia corre ai ripari: “rischio evento alluvionale storico”

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e l’ambasciata britannica di Mogadiscio (BEM) hanno lanciato un programma di azione preventiva e preparazione in Somalia in vista dell’arrivo di El Niño. Come noto, si tratta di un pattern climatico che dovrebbe portare a un aumento delle precipitazioni, con le aree fluviali della Somalia particolarmente a rischio di gravi inondazioni. Vi è una probabilità superiore al 90% che El Niño continui fino alla fine dell’anno, e la FAO stima che 1,2 milioni di persone si trovino in aree ad alto rischio alluvione.

L’Unità di Gestione dell’Informazione sull’Acqua e la Terra della Somalia (SWALIM) della FAO prevede un grande evento alluvionale di una grandezza statisticamente probabile solo una volta ogni 100 anni, seguendo un’altra inondazione storica all’inizio di quest’anno che ha causato circa 245mila sfollati lungo il fiume Shabelle. Un evento di inondazione legato a El Niño in aree fluviali di questa portata potrebbe portare a perdite di vite umane, evacuazioni di massa, distruzione di proprietà e perdita di mezzi di sussistenza, con conseguente aumento dell’insicurezza alimentare acuta, afferma la FAO in una nota.

Per mitigare gli effetti di un potenziale disastro, la FAO e la BEM hanno lanciato un’iniziativa di azione preventiva e preparazione da 3,8 milioni di dollari nelle aree che affrontano i maggiori rischi. Il progetto “Badbaado“, che significa “salvare dalla calamità”, fa parte del programma della FAO che cerca di mitigare, prepararsi e rispondere alla minaccia di gravi inondazioni e disastri umanitari durante la seconda grande stagione delle piogge del Paese tra ottobre e dicembre di quest’anno.

“Abbiamo una finestra molto breve di pochi mesi per prepararci e mitigare i peggiori impatti di El Niño, e siamo grati al Regno Unito per aver rapidamente mobilitato il sostegno per questo importante lavoro. Agendo tempestivamente e con cognizione di causa, insieme, possiamo contribuire a proteggere le comunità rurali vulnerabili dai peggiori esiti del disastro,” ha dichiarato Etienne Peterschmitt, Rappresentante della FAO in Somalia.

“La Somalia sta affrontando un’altra crisi, El Niño potrebbe trasformarsi in un evento di inondazione che avviene una volta in un secolo. Stiamo agendo ora per dare priorità alle risorse,” ha dichiarato Damon Bristow, direttore dello sviluppo per l’ambasciata britannica di Mogadiscio. “Questa iniziativa congiunta economica e sostenibile con la FAO significherà che saremo in grado di salvare vite umane e prevenire danni al bestiame, alle colture e alle proprietà che potrebbero rivelarsi estremamente dannosi per i mezzi di sussistenza delle comunità più vulnerabili della Somalia,” ha affermato.

Sotto la guida del Ministero dell’Agricoltura e dell’Irrigazione e in collaborazione con l’Agenzia per la Gestione dei Disastri della Somalia, la FAO prevede di effettuare interventi lungo il fiume Shabelle nella città di Beletweyne per rallentare le acque alluvionali, ridurre l’impatto immediato delle inondazioni e consentire alle persone di avere il tempo di allontanarsi dalle aree ad alto rischio. Il progetto prevede anche di riabilitare un importante canale per reindirizzare le acque alluvionali lontano dalle aree popolate a Beletweyne, oltre a preposizionare 800mila sacchi di sabbia in aree soggette a inondazioni.

Saranno attivati sistemi di allerta precoce in collaborazione con il governo e i soccorritori locali lungo i fiumi Shabelle e Juba, con messaggi trasmessi alle comunità attraverso reti radio locali, servizi SMS e canali ufficiali per informare tempestivamente l’azione e salvare vite umane. La FAO si coordinerà anche con le autorità locali e i gruppi della comunità per sostenere la pianificazione dell’evacuazione.