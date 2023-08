Clima: il ritiro dei ghiacciai potrebbe creare nuovi ecosistemi | FOTO

MeteoWeb

Il cambiamento climatico causato dall’attività umana in uno scenario ad alte emissioni può dimezzare l’area coperta dai ghiacciai al di fuori delle calotte dei ghiacciai dell’Antartide e della Groenlandia, entro la fine del secolo, come sostengono i ricercatori di uno studio pubblicato oggi su Nature. Questo ritiro potrebbe creare nuovi ecosistemi che coprono un’area compresa tra il Nepal e la Finlandia entro il 2100. La comprensione di questi ecosistemi post-glaciali crea un nuovo ambito di ricerca nel contesto degli sforzi per la mitigazione climatica per evitare il declino glaciale.

Una delle conseguenze del cambiamento climatico causato dall’uomo è il restringimento dei ghiacciai che causa un rapido cambiamento ecologico con lo sviluppo di nuovi ecosistemi per riempire il nuovo habitat emergente. Mancano però le analisi di questo cambiamento su scala globale. Jean-Baptiste Bosson e i colleghi hanno usato un modello dell’evoluzione globale del ghiacciaio per esaminare la prevista traiettoria del XXI secolo di 650.000 km² di ghiacciai trovati al di fuori delle calotte di ghiaccio dell’Antartico e della Groenlandia.

Il ritiro dei ghiacciai causato dall’attuale deglaciazione

I confini del ghiacciaio, i modelli di controllo digitale del terreno subglaciale e i dati climatici sono usati per prevedere la risposta di ogni singolo ghiacciaio ai cambiamenti climatici entro il 2100. Inoltre, il modello è in grado di prevedere le caratteristiche degli ecosistemi emergenti in queste aree soggette alla deglaciazione causata dai cambiamenti climatici, classificati in categorie marine, d’acqua dolce o terrestre.

Questa modello prevede che la deglaciazione avverrà ad un ritmo simile indipendentemente dallo scenario climatico fino al 2040, dopodiché le stime divergono a seconda della gravità del rilascio delle emissioni di CO 2 . In uno scenario ad alte emissioni (in cui le emissioni globali di gas serra triplichino entro il 2075), circa la metà dell’area ghiacciaia del 2020 potrebbe andare persa entro il 2100.

Gli effetti di uno scenario a basse emissioni di CO 2

Tuttavia, questo potrebbe essere frenato da uno scenario a basse emissioni (in cui lo zero netto venga raggiunto entro il 2050), che ridurrebbe questa perdita a circa il 22%. Si prevede che la deglaciazione esponga un’area di terra pari quasi le dimensioni del Nepal (149.000 ± 55.000 km²) e della Finlandia (339.000 ± 99.000 km²) entro la fine del secolo, con questi habitat classificati come il 78% terrestri, il 14% marini e l’8% acqua dolce.

Queste aree potrebbero fornire un rifugio per le specie in grado di adattarsi al freddo, sfollate da altre zone a causa del riscaldamento globale. Gli autori dello studio sostengono che, oltre a limitare la deglaciazione, si dovrebbero concentrare gli sforzi economici nella tutela di questi ecosistemi di nuova formazione per garantirne la sopravvivenza futura. La vita sulla Terra si basa sulla riproduzione e la diffusione di organismi attraverso gli ecosistemi. Ma ogni specie ha una nicchia ambientale, trattenuto dai suoi confini. Anche se i 210.000 ghiacciai sulla Terra e i due ghiacciai continentali ospitano specie adattate a prosperare nel loro estremo ambiente, sono perfetti esempi di tale frontiera.

I cambiamenti climatici nell’Antropocene

Il 10% delle terre e una parte degli oceani coperti da queste masse di ghiaccio che scorre sono inabitabili per la maggior parte delle forme di vita. Tuttavia, nell’Antropocene, durante il quale gli esseri umani sono diventati la forza principale dei cambiamenti planetari e soprattutto a causa del cambiamento climatico antropogenico stesso, le masse di ghiaccio si stanno sciogliendo ad un ritmo accelerato. Questo si traduce nel fatto che un vasto ecosistema globale si sta spostando, modificando le condizioni di vita delle specie che si adattano al freddo.

In tal modo, si sono sviluppati degli ecosistemi diversi tra di loro nei biomi terrestri, nei biomi d’acqua dolce, nei biomi marini e di transizione, mentre una vasta area è stata abbandonata dai ghiacciai dal passaggio della Piccola Era glaciale all’era industriale, intorno al 1900. Inoltre, la progressiva estinzione delle masse di ghiaccio può avere conseguenze a cascata. Infatti, la fusione del ghiaccio influenza i cicli idrologici e biogeochimici, il livello del mare o il funzionamento dei sistemi oceanici e climatici e influisce quindi sulla distribuzione delle condizioni di vita e delle attività umane.

Le variazioni dei ghiacciai come indicatori-chiave del clima

Le masse dei ghiacciai sono studiate a fondo dai ricercatori, perché indicatori chiave del clima e hanno un’influenza generale sul sistema terrestre. Recentemente sono stati apportati importanti miglioramenti per quantificare e anticipare le loro variazioni di volume in risposta ai cambiamenti climatici e le conseguenze sul livello del mare e sul ciclo delle acque dolci.

Gli esperti sulla base dei modelli dell’evoluzione dei ghiacciai i ricercatori hanno individuato i cambiamenti ecologici del XXI secolo in un’area di più di 650.000 km², attualmente coperta da ghiacciai al di fuori della Groenlandia dalle calotte glaciali antartiche. Oltre alla risposta dei ghiacciai agli scenari climatici, gli studiosi hanno fornito stime delle dimensioni, della topografia e della temperatura prevalente dell’aria delle aree soggette alla futura deglaciazione, per anticipare lo sviluppo degli ecosistemi post-glaciali.

Anche se i ghiacciai e gli ecosistemi post-glaciali rimangono in gran parte non considerati negli attuali programmi di conservazione, questa valutazione globale metterà in discussione il ruolo di questi ecosistemi incontaminati in evoluzione di fronte ad alcuni delle più importanti questioni dell’Antropocene: i cambiamenti climatici, il degrado dell’habitat, la perdita di biodiversità e la scarsità d’acqua dolce.