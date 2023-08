Clima, Metsola: “eventi estremi destano preoccupazione, solidali con la Slovenia”

MeteoWeb

Il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a proposito dei recenti eventi meteo estremi che hanno colpito la Slovenia e non solo ha scritto un post su Twitter: “Le condizioni meteorologiche estreme in tutta Europa continuano a destare preoccupazione e l’Unione europea mostra solidarietà a tutti coloro che ne hanno bisogno. L’Europa sta dalla parte della Slovenia mentre deve affrontare forti inondazioni“. Il Presidente Metsola rivolge le sue “condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime in Europa e in Slovenia.”