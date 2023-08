Colata di fango a Bardonecchia, Musumeci: “situazione sotto costante monitoraggio”

MeteoWeb

“Resta sotto costante monitoraggio la situazione a Bardonecchia, in Piemonte, dopo la alluvione che ha colpito l’abitato, con fanghi e detriti. Nessuna vittima, per fortuna, e alcune decine di persone sfollate“: è quanto ha affermato il Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. “La Protezione civile ed i vigili del fuoco stanno lavorando senza tregua, con la collaborazione delle Forze dell’ordine, mentre si resta in allerta per il possibile ritorno del maltempo nelle prossime ore. Inutile assicurare che il governo nazionale, per quanto di sua competenza, farà la propria parte per rimuovere le cause strutturali che hanno determinato la calamità“.

