Colata di fango travolge Bardonecchia: “ancora 60 sfollati”, “sostegno dal governo per i danni”

Al momento sono 60 gli sfollati a Bardonecchia, a causa della colata di fango che ha travolto il paese nel Torinese. Si trovano tutti in stanze d’albergo nella zona. A poco a poco vengono controllati e bonificati gli alloggi vicini a dove il torrente è esondato e le persone verranno fatte rientrare nelle proprie abitazioni. Al momento i droni stanno sorvolando l’area per capire cosa sia accaduto a monte e cosa abbia provocato l’esondazione del torrente.

“Tecnici e soccorritori sono da ieri sera al lavoro, senza sosta, per ripristinare i gravi danni causati dalla frana che ha colpito il torrente Frejus a Bardonecchia. Al momento non risultato dispersi e ci sono ancora una sessantina di persone sfollate,” ha confermato il sindaco Chiara Rossetti, che sta monitorando la situazione con tutto il personale del Comune. “Sono in stretto contatto con il Presidente della Regione Alberto Cirio che mi ha assicurato di aver già sentito il Governo tramite il Ministro Tajani. Ringrazio quanti si sono adoperati e si stanno adoperando senza sosta e i numerosi residenti e turisti che in queste ore stanno offrendo la loro collaborazione“.

Il Comune ha segnalato disagi alla circolazione veicolare e consiglia di “non utilizzare mezzi a motore per spostarsi nel concentrico di Bardonecchia e tenere comportamenti tali da consentire i lavori di ripristino“. “È sconsigliato accedere a Bardonecchia dalla SS 335 e autostrada, al momento è chiuso lo svincolo autostradale di Oulx in direzione Bardonecchia. È consigliato l’esodo da Bardonecchia in direzione Torino attraverso la A32 e la rete ferroviaria“. Inoltre, si registrano problemi alla reti idrica e gas, che “si stanno cercando di risolvere“. “Sono ancora non completamente funzionanti le reti telefoniche“.

“Ho appena parlato con Alberto Cirio, presidente del Piemonte. Le persone disperse a Bardonecchia a seguito della frana sono state tutte ritrovate. Ringrazio il Dipartimento della Protezione civile e i vigili del fuoco per i soccorsi. Il Governo sosterrà ogni sforzo contro i danni causati da fango e detriti,” ha affermato il vicepremier e ;inistro degli Esteri Antonio Tajani.

Bardonecchia, Occhiuto: “Calabria vicina a istituzioni e a popolazioni colpite”

“Solidarietà al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e al sindaco di Bardonecchia, Chiara Rossetti. La Calabria è vicina alle popolazioni colpite dalla violenta esondazione del Rio Merdovine e siamo pronti, se richiesto, a dare una mano,” ha scritto su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.