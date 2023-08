Il corallo di Alghero nello Spazio con la missione Virtute-1

MeteoWeb

Il corallo rosso simbolo dell’artigianato di Alghero si è spinto fino all’ultima frontiera. All’interno del velivolo Virgin Galactic, nell’ambito della prima missione suborbitale scientifica italiana “Virtute-1”, decollata lo scorso 29 giugno dallo Spaceport America in New Mexico, l’equipaggio italiano ha portato con sé una “A” realizzata in corallum rubrum dagli artigiani. Il gioiello è stato consegnato al sindaco Mario Conoci dal colonnello dell’Aeronautica Militare Angelo Landolfi e presto sarà esposto al Museo del Corallo della città, su iniziativa della Fondazione Alghero e del Comune.

La “A” di Alghero ha viaggiato nello Spazio con i membri dell’equipaggio: il colonnello Walter Villadei, il colonnello Angelo Landolfi, e Pantaleone Carlucci, ingegnere e ricercatore del CNR. La missione è stata il primo volo suborbitale effettuato da istituzioni governative italiane, con equipaggio italiano, e anche il primo in assoluto di questo genere a essere effettuato da un Paese europeo.