Covid, Schillaci: “ora è come l’influenza ma serve buon senso con i fragili”

MeteoWeb

“I dati rassicuranti ci hanno indotto a togliere l’obbligo di isolamento per i positivi. È un passo che ci porta a superare la pandemia. Il Covid è ora come un’influenza,” ha sottolineato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo al Tg1. “Credo che gli italiani capiscano bene a che cosa ci siamo riferiti, non più obblighi ma il senso di responsabilità. Quindi anche questa fase verrà vissuta serenamente e ovviamente è chiaro che, come accade per le malattie infettive, ad esempio l’influenza, in caso di positività soprattutto se ci sono sintomatologie è il buon senso che deve invitarci a non andare vicino alle persone fragili e anziane. Ma sono certo che come hanno sempre fatto gli italiani risponderanno bene anche a questa nuova fase“.