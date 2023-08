Crolla un altro albero a Roma: ferite tre ragazze

MeteoWeb

Tragedia sfiorata a Roma. Tre ragazze di 12, 14 e 16 anni sono rimaste ferite a causa della caduta di un albero di 20 metri, avvenuta in via Recanati 125, nel quartiere San Basilio. Le ragazze sono state trasportate in ospedale in codice rosso: la più piccola al Bambino Gesù, la 14enne all’ospedale Pertini e la più grande al Policlinico Gemelli. I fatti risalgono alla serata di ieri, 17 agosto, intorno alle 23, all’interno del cortile di alcune abitazioni.

L’albero si è spezzato alla base, distruggendo le basse aiuole del giardinetto e travolgendo le tre ragazze, scatenando le urla dei presenti. Molte persone si sono si precipitate giù in cortile per prestare soccorso e chiamare l’ambulanza. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Roma Capitale, appartenenti al gruppo Tiburtino, che hanno posto sotto sequestro l’area interessata.

Le tre minorenni sono state dimesse in giornata senza gravi conseguenze, tranne una frattura al coccige per la più grande. La più piccola è stata dimessa in buone condizioni mentre la 14enne ha passato due ore al pronto soccorso dell’ospedale Pertini dove è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici: fortunatamente anche lei sta bene. Ma il bilancio avrebbe potuto essere ben peggiore.

Nelle ultime settimane, sono state tante le notizie di grandi pini (ma non solo) crollati al suolo nella Capitale, tanto da spingere la Procura di Roma ad aprire un maxi-fascicolo d’inchiesta. Ai primi di luglio, un enorme esemplare si era schiantato a Piazza San Marco; una settimana dopo, un altro pino enorme è caduto a pochi metri di distanza, proprio ai piedi della cordonata del Campidoglio. In entrambi i casi, miracolosamente, né auto né persone erano state colpite. Pochi giorni dopo, il crollo di un platano a lungotevere Tor Di Nona ha ferito due donne e danneggiato dieci auto parcheggiate. Il Campidoglio ha rivendicato di aver avviato un importante lavoro di monitoraggio e manutenzione, oltre che di abbattimento delle piante ammalorate: nel 2018, avevano fatto sapere, erano caduti 143 alberi; nel 2022 solo 36.