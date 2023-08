Drago di Vaia: distrutto dalle fiamme, ipotesi incendio doloso

MeteoWeb

La bellissima installazione del Drago di Vaia, creata dall’artista Marco Martalar con 2000 pezzi di pezzi di radici di alberi divelti dalla tempesta Vaia e più di 3000 viti non esiste più. L’incendio si è sviluppato nella serata di martedì 22 agosto attorno alle 21.45 e poteva essere avvistato da lontano. I vigili del fuoco sono stati allertati e sono intervenuti con prontezza nella località Magré, in cui l’opera era stata eretta due anni fa ma l’incendio si è sviluppato rapidamente. Il rogo potrebbe essere di natura dolosa.

L’opera di circa sei metri di altezza per sette di lunghezza, era nota a livello nazionale e a partire dal 2021 aveva riscosso un ampio successo, attirando migliaia di turisti ed escursionisti sull’Alpe Cimbra, nel Trentino sud-orientale tra i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna. Si trattava di un enorme “Drago di legno” alato, il più grande nel suo genere in Europa, realizzato dallo scultore veneto Marco Martalar, che, come per precedenti opere, ha utilizzato i resti degli alberi spazzati via dalla tempesta Vaia che erano stati abilmente tenuti insieme con 3mila viti e 2mila pezzi di radici, scarti di rami e arbusti.

Il commento del presidente della Regione Veneto

Il presidente della Regione Veneto ha commentato sdegnato sui social la vicenda: “Quanto miserabile dev’essere chi distrugge un’opera-simbolo com’era questo Drago, realizzato a Lavarone con gli schianti della tempesta Vaia dall’artista di Roana Marco Martalar. Un lavoro immenso, durato mesi, creando il drago in legno più grande del mondo, alto 6 metri e lungo 7, con 3.000 viti e 2.000 scarti di arbusti per realizzarlo. A chi l’ha distrutto dico solo una cosa: vergognati“.