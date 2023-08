Maltempo, spaventosa frana al confine Italia-Francia: in tilt treni, autostrada e traforo del Frejus | VIDEO

MeteoWeb

Una spaventosa frana è avvenuta all’altezza del comune di Freney, al confine Italia-Francia. Nelle immagini a corredo dell’articolo, si può vedere la frana travolgere una strada statale e l’autostrada nella Savoia francese, provocando un enorme nuvolone di terra. La frana ha coinvolto alcuni veicoli di passaggio, ma miracolosamente sembrano non esserci feriti.

L’incidente si è verificato intorno alle 17 di oggi e ha avuto grandi ripercussioni sulla circolazione stradale e ferroviaria. “Un primo blocco è scivolato dal costone intorno alle 16.35, impattando sulla RD 1006, colpendo lo schermo di protezione. Successivamente, verso le 17.15, quasi 700 metri cubi di materiale roccioso sono crollati per finire sulla stessa strada, provocando un grande pennacchio di polvere con ricaduta sulla A43”, spiega il capitano Desprès della brigata della gendarmeria di Saint-Jean-de-Maurienne. Il fenomeno è stato osservato dagli utenti della strada che viaggiavano in quel momento e che hanno potuto allertare le autorità. “Non sono stati osservati feriti o danni”, ha detto il capitano.

L’autostrada è stata chiusa all’altezza della bretella di Saint-Michel-de-Maurienne “per una durata indeterminata”. “La circolazione ferroviaria è interrotta tra la Francia e l’Italia all’altezza della Maurienne a tempo indeterminato”, hanno aggiunto i servizi della Prefettura. Trenitalia ha annunciato su X dei treni operativi fra Parigi e Milano via Lione per la giornata di domani. Analogo annullamento da parte delle ferrovie francesi, SNCF. Si sono formate lunghe code sulla Torino-Bardonecchia e sul lato italiano del traforo del Frejus. Il tunnel è stato chiuso inizialmente – informa Sitaf, la società che gestisce l’autostrada Torino-Bardonecchia e il Traforo del Frejus. – e poi è stato riaperto alle auto, mentre rimane chiuso ad autobus e mezzi pesanti.

Interrotta la linea internazionale Milano-Lione, tra Modane e Chambery. Trenitalia informa che sono stati cancellate 4 corse dell’alta velocità, due da Milano a Parigi e altrettante nella direzione opposta in programma domani. Oggi il Milano-Parigi che avrebbe dovuto arrivare nella capitale francese alle 22.34 è stato fermato a Bardonecchia (Torino).

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: