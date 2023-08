Maltempo, primi forti temporali al Nord e in Sardegna: prime criticità nel Cuneese, grandine nell’Oristanese | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto in Piemonte, Lombardia e Sardegna occidentale, dando inizio alla fase più intensa dell’ondata di maltempo provocata dalla tempesta Rea. Un primo intenso temporale sta insistendo tra Doglianese e Langa del Barolo, nel Cuneese, provocando qualche disagio. Allagamenti sono segnalati ad Alba e a Barolo, dove i tombini fanno fatica a smaltire l’acqua. Si registrano, al momento, 62mm a Farigliano, 42mm a Carrù, 40mm ad Alba, 34mm a Mondovì. I fenomeni si intensificheranno nelle prossime ore concentrandosi proprio tra Langhe, Monferrato, Astigiano e Basso Alessandrino: allerta per forti piogge, grandine e forte vento.

Intanto, sono oltre 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Piemonte dopo il maltempo che ieri ha colpito le province di Alessandria, Vercelli, Novara e Asti. In queste aree, oggi sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza di coperture, alberi abbattuti, pali pericolanti.

Grandine nell’Oristanese

Nel pomeriggio, una violenta linea temporalesca ha fatto il suo ingresso sulla costa nordoccidentale della Sardegna, a nord di Oristano. Si è trattato di una supercella che ha generato un forte downburst a Santa Caterina di Pittinuri, accompagnato da chicchi di grandine del diametro di 2-3cm. In serata, grandine di media taglia anche a Santu Lussurgiu.

Maltempo Sardegna, forte downburst e grandine a Santa Caterina di Pittinuri

Forti temporali verso la Liguria

Un forte ammasso temporalesco si trova sul Mar Ligure e si sta dirigendo verso la costa, puntando l’area del Genovese: massima attenzione per il forte maltempo in arrivo. “Ci aspettiamo che la perturbazione investa la Liguria nelle prime ore della nottata ed è impossibile dire dove si concentreranno i fenomeni più violenti, quindi vi raccomando la massima attenzione in tutta la regione. Grazie come sempre a chi stanotte lavorerà senza sosta per monitorare l’evolversi della situazione, vi terremo aggiornati. Prudenza!”, ha affermato il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

