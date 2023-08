Maltempo Liguria: allagamenti a Rapallo, fulmine incendia bosco nello Spezzino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Iniziano a farsi sentire i primi effetti dei temporali che hanno colpito la Liguria e che sono in intensificazione in serata. Il maltempo, in questa prima fase dell’allerta arancione, ha insistito prevalentemente sul Levante. A Rapallo sono caduti 84mm di pioggia che, mista a grandine, hanno provocato l’allagamento di via Mameli e corso Italia. Allagato anche qualche scantinato. Due fulmini hanno squarciato due alberi nella zona di Sant’Anna. Un altro fulmine di grande potenza caduto sulla collina di Ceparana, alla Spezia, ha innescato un incendio immediatamente domato dai Vigili del Fuoco della Spezia.

Allagamenti a Rapallo dopo il temporale

Allerta Meteo Liguria: “possibili fenomeni molto intensi”

“Al momento siamo in una fase transitoria, tra la fase prefrontale, che ha interessato tarda mattinata e ora di pranzo, e l’arrivo del fronte vero e proprio. Si vede da satellite questa discesa di aria fredda al momento sulla Francia e la Spagna che sta comprimendo sul Mediterraneo la massa di aria calda e umida dell’ultima ondata di calore e la sposta verso il Nord Italia“. Così a LaPresse Federico Grasso del centro meteo idrologico regionale della Liguria di Arpal, facendo il punto della situazione legata all’allerta meteo arancione in vigore sul territorio ligure in queste ore.

“Al momento – continua – ci sono fenomeni intensi in corso sul mare. L’andamento delle prossime ore nel dettaglio dipende tutto dalla posizione che avrà questo minimo di pressione. Domani le coste saranno inoltre interessate da una mareggiata abbastanza veloce ma con altezza d’onda importante. Con l’arrivo del fronte saranno possibili temporali con precipitazioni diffuse su ampie porzioni di territorio, colpi di vento, downburst, le più intense sul settore centrale della Liguria e sul Levante”. “Un’allerta arancione per temporali – prosegue Grasso – significa che ci sono le condizioni perché si possano sviluppare fenomeni molto molto intensi sul territorio. È un invito a prestare attenzione a ciò che succede intorno. E sulla Liguria sappiamo che i bacini piccoli possono entrare in sofferenza molto rapidamente“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Foto







/