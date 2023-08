Hilary si indebolisce da uragano a tempesta tropicale: allerta per 42 milioni di americani

MeteoWeb

Si indebolisce la potenza di Hilary, che da uragano di categoria 4 nei giorni scorsi è stato ora declassato a tempesta tropicale con venti massimi di 112km/h. Lo riferisce il National Hurricane Center mentre piogge torrenziali e forti venti stanno colpendo zone della Bassa California e del Messico nordoccidentale. Nelle prossime ore, le precipitazioni saranno più intense sulla California, dove le condizioni peggiori sono previste per la serata. Si prevede che Hillary scarichi oltre un anno di pioggia in sole 24 ore nel sud della California. Secondo il Weather Prediction Center, Hilary potrebbe stabilire record di precipitazioni in Nevada, Idaho e Oregon.

42 milioni di americani sono sotto allerta per gli effetti di Hilary, che dovrebbe essere la prima tempesta del suo genere a colpire la regione da Nora nel 1997, fa presente l’ABC. Intanto il Dipartimento per l’acqua e l’energia di Los Angeles fa sapere che i suoi serbatoi hanno “capacità sufficiente” per gestire l’aumento del deflusso delle acque alluvionali provenienti da Hilary.

Il governatore californiano, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza in undici contee, tra cui Los Angeles, San Diego e Orange. In tutto il territorio statale sono stati annullati eventi, chiusi parchi e spiagge e schierati più di 7.500 soccorritori. Sebbene la tempesta si sia indebolita, il National Hurricane Center ha avvertito che potrebbe causare “inondazioni catastrofiche e pericolose per la vita” in regioni non abituate a forti piogge.