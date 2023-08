Incendi: fiamme minacciano ristorante sull’Isola d’Elba

MeteoWeb

Un incendio si e’ sviluppato questo pomeriggio in un bosco a Rio nell’Elba, comune che si trova nella punta nord est dell’Isola d’Elba. Per cause ancora in corso di accertamento, il rogo e’ partito da un’area in prossimita’ di un ristorante della zona e da li’ si e’ poi esteso nell’area boschiva circostante, interessando la macchia mediterranea che caratterizza la zona. Sul posto stanno intervenendo numerose squadre dell’antincendio boschivo dell’Unione dei comuni delle Colline Metallifere. Contemporaneamente due elicotteri stanno effettuando interventi a protezione del ristorante minacciato dal fuoco