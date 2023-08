Incendi Hawaii: Biden mobilita mezzi federali per l’emergenza

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha mobilitato tutti i mezzi federali a disposizione per affrontare l’emergenza incendi alle Hawaii. “Ho ordinato a tutti i mezzi federali disponibili di intervenire sulle isole“, ha affermato in una nota diffusa dalla Casa Bianca. “La Guardia nazionale hawaiana ha mobilitato gli elicotteri Chinook per contribuire alla soppressione degli incendi e alla ricerca e al salvataggio sull’isola di Maui. La Guardia Costiera e la Terza Flotta della Marina stanno supportando gli sforzi di risposta e salvataggio. I Marines statunitensi stanno fornendo elicotteri Black Hawk per combattere gli incendi su Big Island“.

Biden ha inoltre porto, da parte sua e della First Lady Jill, le “più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari negli incendi di Maui“.