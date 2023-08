MeteoWeb

Dopo il rogo di Ferragosto, è in corso un nuovo incendio sul Monte Pellegrino, a Palermo, in un’area vicino al Castello Utveggio. In azione una squadra di Vigili del fuoco che sta tentando di spegnere le fiamme. Fiamme anche in un boschetto privato a Camporeale, dove stanno intervenendo squadre della Forestale e della Protezione Civile.