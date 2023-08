Vasto incendio nel Pescarese: elicottero in azione a Bolognano

MeteoWeb

Un vasto incendio di sterpaglie, divampato poco prima delle 13, sta interessando Bolognano (Pescara), in località Colle Morte. In fiamme un’area di circa 20 ettari. Sul posto sono impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco. In azione anche un elicottero. Le fiamme, che alimentate dal vento si sono propagate velocemente, non sono distanti da alcune case, già messe in sicurezza dai pompieri. Presenti anche Carabinieri, Protezione Civile e il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.