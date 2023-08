Incendio in Francia: in fiamme una struttura di disabili, 11 dispersi

MeteoWeb

Stamattina alle 6.30 un grosso incendio è scoppiato a a Wintzenheim nei pressi di Colmar, in Alsazia nel nord Est della Francia in una struttura per persone con disabilità. Purtroppo, undici persone sono attualmente disperse e altre 17 sono state evacuate dalla struttura. Una persona è rimasta ferita a causa delle fiamme. Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha dato conferma che gli ospiti della struttura erano disabili e che l’intervento degli operatori è ancora in corso. La prefettura ha confermato che c’era un gruppo di adulti di Nancy e che l’incendio è stato prontamente controllato, ma l’incendio ha bruciato 300 m² dei 500 della struttura.

Purtroppo gli 11 dispersi sono ritenuti “probabilmente deceduti”, come ha affermato Christophe Marot della prefettura di Haut-Rhin, notizia riportata dall’emittente Bfmtv. “Purtroppo non ci sono molti dubbi: tutte queste persone erano presenti nella struttura e non sono potute uscire“, ha dichiarato Marot, ribadendo che “le ricerche proseguono“. Il premier francese Borne ha annunciato che andrà personalmente sul luogo dell’incendio con il ministro della Solidarietà e delle Famiglie, Aurore Bergé. Borne ha annunciato: “Dopo il terribile incendio di questa notte a Wintzenheim, mi reco sul posto con Aurore Bergé. I miei primi pensieri vanno alle vittime e ai loro cari“. Borne ha, inoltre, ringraziato per il loro lavoro nel fronteggiare le fiamme i vigili del fuoco.

Il Presidente Emmanual Macron ha dichiarato al riguardo: “A Wintzenheim le fiamme hanno devastato un alloggio che ospitava persone con disabilità e i loro accompagnatori. Di fronte a questa tragedia, i miei pensieri vanno alle vittime, ai feriti, ai loro cari“. Il Presidente ha ringraziato “le nostre forze di sicurezza e i nostri servizi di soccorso mobilitati“.