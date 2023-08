Incendio Roma, Gualtieri: “tenete le finestre chiuse nella zona di Ponte Mammolo”

MeteoWeb

In riferimento all’incendio a “Ponte Mammolo sono in contatto con la Protezione civile e il presidente Umberti che si trova sul posto. Sono in corso le operazioni di spegnimento. E’ una discarica illegale e bisogna capire che livello di discarica è. Abbiamo già dato l’indicazione sul sito di Roma Capitale di tenere le finestre chiuse nelle vicinanze“: è quanto ha affermato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in conferenza stampa. “Continuo il dialogo con i vigili del fuoco che stanno sul territorio e che lavorano sempre con grande efficienza“.