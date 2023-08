Incendio sul Carso triestino, sospesa la linea ferroviaria

MeteoWeb

Un incendio boschivo è divampato nel pomeriggio ai bordi della linea ferroviaria Venezia -Trieste tra Sablici, nel comune di Doberdo del Lago, in provincia di Gorizia, e San Giovanni di Duino, nel comune di Duino Aurisina, in provincia di Trieste. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Trieste e Gorizia e il corpo forestale regionale. Sono inoltre stati attivati i volontari delle squadre comunali di protezione civile di Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Sgonico, Duino-Aurisina. La circolazione ferroviaria è stata sospesa nel tratto tra Monfalcone e Bivio d’Aurisina. I treni regionali – informa Trenitalia – stanno subendo limitazioni di percorso e cancellazioni. Ritardi anche per i convogli a lunga percorrenza. Sospesa temporaneamente anche la fornitura della corrente nell’area interessata dal rogo per ragioni di sicurezza. E’ stata inoltre chiusa la strada regionale 55 tra Sablici e San Giovanni di Duino. Alcuni pullman che transitavano nell’area interessata dall’incendio sono stati costretti a fermarsi e a seguire itinerari alternativi. Al momento le fiamme sono state domate. Sono in corso, da parte del personale del corpo forestale regionale e dai volontari Aib della protezione civile, le operazioni di bonifica dell’area incendiata per le quali sta operando anche un elicottero Aib regionale. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.