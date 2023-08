Grosso incendio in Turchia: evacuato 9 villaggi, chiuso lo Stretto dei Dardanelli | VIDEO

MeteoWeb

Non solo Grecia. Anche la Turchia è alle prese con gli incendi. In particolare, i Vigili del Fuoco stanno tentando di spegnere un grande incendio che divampa da alcune ore nei boschi del villaggio di Kayadere, località in provincia di Canakkale, nei pressi dello stretto dei Dardanelli. A causa delle fiamme, è stata chiusa un’autostrada nei pressi di Kayadere, fa sapere la tv di Stato Trt, mentre il prefetto Ilhami Aktas ha annunciato che “per motivi precauzionali” è in corso l’evacuazione degli abitanti del villaggio e il trasporto in luoghi sicuri degli animali presenti nella zona. Evacuazioni anche in altri 8 villaggi vicini.

Lo Stretto dei Dardanelli è chiuso alla navigazione per le navi dirette al Mar di Marmara a causa degli incendi nella regione. Lo segnala il Ministero dei Trasporti turco e Infrastrutture nella piattaforma di social media X (ex Twitter). “A causa di un incendio nella zona di Canakkale – Kepez il movimento delle navi nello stretto dei Dardanelli in direzione sud-nord è stata sospesa. Le navi possono muoversi in una direzione“, è detto nel post. Di conseguenza, le navi non possono temporaneamente attraversare lo stretto dal Mar Egeo al Mar di Marmara.